Характеристика генерала ламновского в произведении приведение в инженерном замке

Литература
Характеристика генерала ламновского в произведении приведение в инженерном замке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ламновский не любит детей,и он не разговорчив,и он когда что то хочет сказать он пятью пальцами трет нос.и его ученики говорят что он доит нос
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Киілу əдебі туралы шығарма
Ответить
Биология
Конспект о хвощях по биологии
Ответить
Русский язык
Какую загадку можно составить из слов: горбатый, на, четырёх, столбиках и стоит
Ответить
Геометрия
Найдите односторонние углы, образованные при пересечении двух параллельных прям??х a и b третьей прямой c, зная, что разность этих односторонних уг...
Ответить
Литература
Какие качества были у Жилина и костылина в кавказском пленнике
Ответить