Характеристика генерала ламновского в произведении приведение в инженерном замке
Литература
Характеристика генерала ламновского в произведении приведение в инженерном замке
Ответ(ы):
Гость:
Ламновский не любит детей,и он не разговорчив,и он когда что то хочет сказать он пятью пальцами трет нос.и его ученики говорят что он доит нос
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Биология
Русский язык
Геометрия
Найдите односторонние углы, образованные при пересечении двух параллельных прям??х a и b третьей прямой c, зная, что разность этих односторонних уг...