Конспект о хвощях по биологии

Биология
Конспект о хвощях по биологии
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Ответ(ы):
Гость:
Плауновидные" -высшие растения -травянистые многолетние растения - около 1000 видов -встречаются в сыроватых хвойных и смешанных лесах -органы: стелющийся стебль, со множеством веток, покрытых мелкими тем-зелёными листьями, придаточные корни. -верхушечные побеги заканчиваются споровидным колоском. Строение и размножение у меня зарисовано схемами. Значение: -в медицине -в ветеренарии -в косметологии -в металлургии -в пиротехнике -в красильной промышленности.
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