Химия 7 класс Дописати рівняння реакції Приклад: Cu + O2 =gt; 2CuO 2Cu+O2=2CuО Cr+O2=gt;Cr2O3 ... SO2+O2=gt;SO3 ... C5H8+O2=gt;CO2+H2O ... C6H12+O2=gt;CO2+H2O ... C7H16+O2=gt;CO2+H2O ...
Химия
Химия 7 класс Дописати рівняння реакції Приклад: Cu + O2 =gt; 2CuO 2Cu+O2=2CuО Cr+O2=gt;Cr2O3 ... SO2+O2=gt;SO3 ... C5H8+O2=gt;CO2+H2O ... C6H12+O2=gt;CO2+H2O ... C7H16+O2=gt;CO2+H2O ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Cr + 3O2 = 2Cr2O3 2SO2 + O2 = 2SO3 C5H8 + 7O2 = 5CO2 + 4H2O C6H12 + 9O2 = 6CO2 + 6H2O C7H16 + 11O2 = 7CO2 + 8H2O
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