Кислород масса которого 320 г нагревается при постоянном давлении от 100 до 200 °C. Опр??делить работу расширения и изменения внутренней энергии газа.
Физика
Кислород масса которого 320 г нагревается при постоянном давлении от 100 до 200 °C. Опр??делить работу расширения и изменения внутренней энергии газа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там кажется что при нагрева воды молекулы начинают двигаться быстрее. Наверно я так думаю а про газ я незнал.
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