Когда и как крестьяне европы потеряли свободу и землю

История
Когда и как крестьяне европы потеряли свободу и землю
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Гость:
В 1957 року и це напевно правильно
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