Кол-во электронов на предпоследнем электронном уровне атома кальция равно… А)15 Б)16 В)17 Г)18

Химия
Кол-во электронов на предпоследнем электронном уровне атома кальция равно… А)15 Б)16 В)17 Г)18
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18 это максимальное кол-во электронов на внешнем уровне
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Сочинение по каз яз мой любимый актер
Ответить
Русский язык
Как находить количество грамматичеких основ ?
Ответить
Биология
Представь себе что ты озяб и дрожишь, Оьясни, каково значение для организма такой ??еакции, как дрожание тела? Как возникает рефлекс дрожания? Каки...
Ответить
Математика
Мастер дает сеанс одновременной игры в шахматы на нескольких досках. К концу перв??х двух часов он выиграл 10% всех партий,а 8 партий проиграл. Зат...
Ответить
Русский язык
Подчеркни слова,которые начинаются со звука.( Й ). Ягуар а на ярмарке Купил детишка?? яблоки, Пряники,конфетки. То-то рады детки. Выпиши слово,обоз...
Ответить