Кол-во электронов на предпоследнем электронном уровне атома кальция равно… А)15 Б)16 В)17 Г)18
Химия
Кол-во электронов на предпоследнем электронном уровне атома кальция равно… А)15 Б)16 В)17 Г)18
Ответ(ы):
Гость:
18 это максимальное кол-во электронов на внешнем уровне
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