Колючки ,спасают,клубок,корм,грибы,яблочки.Составить и записать текс "Ежик"

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Колючки ,спасают,клубок,корм,грибы,яблочки.Составить и записать текс "Ежик"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бежал ежик по дорожке в поисках грибов. Увидел яблоню, а под ней красивые, наливные яблочки. Хотел еж яблочко схватить, да на колючки положить, но не тут то было. Из кустов выскочила лиса. Она как раз бежала мимо, в поисках корма. Ежик испугался, свернулся в колючий клубок. Лиса походила вокруг него и ушла ни с чем. Вот так ежа колючки спасают.
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