Координаты 2,5 ю.ш., 38 в.д. найти гегррафический объект?
География
Координаты 2,5 ю.ш., 38 в.д. найти гегррафический объект?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Макуэни находится на этих кординатах
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