Краткое сообщение на тему: «преимущества семенного размножения».

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Семенное размножение — это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы, которая образует новое растение. Семенное размножение имеет свои недостатки и свои преимущества. Например преимущество такое чтобольшинство плодовых культуробразует полноценные семена только в результате перекрестного опыления разных сортов, форм, то наследственная основа семенного потомства несет признаки обоих родительских форм. Также положительным фактором является то размножение семенами исключает передачу в потомстве вирусной инфекции, что семенное размножение простое и не требует значительных затрат труда.