Написать пять предложений комектес сенып

Қазақ тiлi
Написать пять предложений комектес сенып
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен кеше анаммен дүкенге барып келдім. Дияр және Айнұр достарымен мектепке кетті. Оқушылар мұғаліммен музейге барды. Әсел Дариямен киім алу дүкеніне кетті. Алдияр мысықпен ойнап отыр.
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