Написать пять предложений комектес сенып
Қазақ тiлi
Написать пять предложений комектес сенып
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен кеше анаммен дүкенге барып келдім. Дияр және Айнұр достарымен мектепке кетті. Оқушылар мұғаліммен музейге барды. Әсел Дариямен киім алу дүкеніне кетті. Алдияр мысықпен ойнап отыр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Динамометр к которому подвешен груз объемом 500 см^3 показывает 10H каким станет его ??оказание если груз опустить в воду
Русский язык
Окружающий мир