Кто дал младенцу имя Моисей? что оно означает?
История
Кто дал младенцу имя Моисей? что оно означает?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моисей родился во время, когда убивали младенцев и, чтобы спасти его, его мать положила его в корзину и отправила по реке. Младенца в корзине нашла дочь фараона. Она и назвала его Моисеем, что значит "спасенный"
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