Кто такой Богатырь значение этого слова
Литература
Кто такой Богатырь значение этого слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек, обладающий сверх силой, живший в старину (Алеша Попович например)
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