Легенда про Днепр придумать самим
Литература
Легенда про Днепр придумать самим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила девушка по имени Днепра , был у неё возлюбленный Иван . Один раз Иван ушел по дрова в лес , а Мария осталась в доме его ждать . Не пришел Иван ... Плакала она , рыдала днем и ночью ... Все 24 часа в сутки . Пришло к ней письмо, в котором было сказано , что Ивана убили ... Вышла она из дома , сброситься хотела с моста в реку. И когда она была за шаг до гибели , увидела бежащего к ней Ивана . Ео он не успел ... Она упала ... Иван не мог поверить... и назвал эту реку вчесть своей любимой ДНЕПР ♡♡
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