Лингвистическая сказка о имени существительном!!! Очень нужно!!! НЕМНОГО!!
Русский язык
Лингвистическая сказка о имени существительном!!! Очень нужно!!! НЕМНОГО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В некотором царстве русского языка жили были части речи:имя существительное,имя прилагательное,глагол и др.Самой скромной частью речи в этом царстве было-существительное.Оно никогда ни с кем не спорило.А казалось бы имя существительное могло о себе дать знать ведь без него нельзя составить ни одного предложения.Поэтому существительное можно считать самой главной частью речи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Вибери речення у якому виділене слово є прислівником. А Завжди буди щедрим на добре слово. Б Яблуко було соковите й добре на смак. В Ми добре...
Математика
Русский язык
Беларуская мова