Лингвистическая сказка о имени существительном!!! Очень нужно!!! НЕМНОГО!!

Русский язык
Лингвистическая сказка о имени существительном!!! Очень нужно!!! НЕМНОГО!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В некотором царстве русского языка жили были части речи:имя существительное,имя прилагательное,глагол и др.Самой скромной частью речи в этом царстве было-существительное.Оно никогда ни с кем не спорило.А казалось бы имя существительное могло о себе дать знать ведь без него нельзя составить ни одного предложения.Поэтому существительное можно считать самой главной частью речи.
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