Люди , уже 5 раз пробую и никто не отвечает! Помогите ! Дам 23 балла. Тест 3.5. страница 49-51

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Люди , уже 5 раз пробую и никто не отвечает! Помогите ! Дам 23 балла. Тест 3.5. страница 49-51
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где стр. 50-51? Если загрузишь все страницы, тогда помогу.
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