Скажите пожалуйста каклй стих можно сачинить про собаку

Математика
Скажите пожалуйста каклй стих можно сачинить про собаку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ваши повадки Не одинаковы: Громко рычите вы — Если собака вы, Если вы кошка — То вы не такая: Ждете в углу, Коготки выпуская. Их отношения Были бы сладкими, Если б они Поменялись повадками: Хочет собака Мурлыкать, как кошка, Кошка мечтает — Полаю немножко.
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