Скажите пожалуйста каклй стих можно сачинить про собаку

Гость: Гость:

Ваши повадки Не одинаковы: Громко рычите вы — Если собака вы, Если вы кошка — То вы не такая: Ждете в углу, Коготки выпуская. Их отношения Были бы сладкими, Если б они Поменялись повадками: Хочет собака Мурлыкать, как кошка, Кошка мечтает — Полаю немножко.