Лучше один день быть человеком, чем тысячу дней быть тенью. Пояснить смысл этой по??ловицы.

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Лучше один день быть человеком, чем тысячу дней быть тенью. Пояснить смысл этой по??ловицы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно , что лучше побыть самим собой , а не копировать других ( то есть быть их тенью ) Чесно , сомнения в том что я правильно ответила . Прости .
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