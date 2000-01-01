Мальчик выехал на лыжах на заснеженной поляне и Снеговой Покров выдерживает давл??ние 2кПа ,ширина каждой лыжи 10 см ,длина 1,5 м .какой можкт быть максимальная масса мальчика ,что бы он не провалился в снег

Физика

Мальчик выехал на лыжах на заснеженной поляне и Снеговой Покров выдерживает давл??ние 2кПа ,ширина каждой лыжи 10 см ,длина 1,5 м .какой можкт быть максимальная масса мальчика ,что бы он не провалился в снег

Автор: Гость