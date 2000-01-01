Мальчик выехал на лыжах на заснеженной поляне и Снеговой Покров выдерживает давл??ние 2кПа ,ширина каждой лыжи 10 см ,длина 1,5 м .какой можкт быть максимальная масса мальчика ,что бы он не провалился в снег

Физика
Мальчик выехал на лыжах на заснеженной поляне и Снеговой Покров выдерживает давл??ние 2кПа ,ширина каждой лыжи 10 см ,длина 1,5 м .какой можкт быть максимальная масса мальчика ,что бы он не провалился в снег
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P= F/S  F = p*S = m*g = p*S = m = p*S/g  m = 2000 Па * 0,1 м * 1,5 м/9,8 Н/кг = 31 кг Ответ: m=31 кг
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