Маленькое соченение про новый год
Литература
Маленькое соченение про новый год
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Гость:
Новый год прекрасное время. Город украшен и становиться просто волшебным. Люди бегают по магазинам, закупая подарки близким и продукты к праздничному столу. Дети пишут письма Деду Морозу, который в новогоднюю ночь положит подарок под ёлку. Ещё в эту прекрасную ночь небо озарится фейерверками. Это самое волшебное время.
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