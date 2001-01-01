Марина родилась 15марта2001года.А Ее брат старше на3 года 2 месяца 15 дней.Когда родился брат Марины?

Математика
Марина родилась 15марта2001года.А Ее брат старше на3 года 2 месяца 15 дней.Когда родился брат Марины?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1998 году 30  июня  ................................................................................................                                                                                              
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