Масса 8 одинаковых коробок с яблоками равна 98 кг одна коробка весит 1 кг чему равна масса коробок с яблоками

Математика
Масса 8 одинаковых коробок с яблоками равна 98 кг одна коробка весит 1 кг чему равна масса коробок с яблоками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8×1=8 коробки масса 98-8=90 яблоки масса
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