Масса 8 одинаковых коробок с яблоками равна 98 кг одна коробка весит 1 кг чему равна масса коробок с яблоками

Математика

Масса 8 одинаковых коробок с яблоками равна 98 кг одна коробка весит 1 кг чему равна масса коробок с яблоками

Автор: Гость