Укажите лишнее слово строфа, рифма, тема, ритм

Литература
Укажите лишнее слово строфа, рифма, тема, ритм
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Гость:
Тема,лишнее слово,логично же
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