Прочитай название столбцов и строчек таблицы. Запиши данные ниже слова в нужную ч??сть таблицы. Слова стройка,удочка,желток, площадка,цитата. Столбики. В слове все согласные звуки твёрдые. В слове не все согласные звуки твёрды...

Русский язык

Прочитай название столбцов и строчек таблицы. Запиши данные ниже слова в нужную ч??сть таблицы. Слова стройка,удочка,желток, площадка,цитата. Столбики. В слове все согласные звуки твёрдые. В слове не все согласные звуки твёрдые. В слове два слога. В слове три слога.

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