Прочитай название столбцов и строчек таблицы. Запиши данные ниже слова в нужную ч??сть таблицы. Слова стройка,удочка,желток, площадка,цитата. Столбики. В слове все согласные звуки твёрдые. В слове не все согласные звуки твёрды...

Русский язык
Прочитай название столбцов и строчек таблицы. Запиши данные ниже слова в нужную ч??сть таблицы. Слова стройка,удочка,желток, площадка,цитата. Столбики. В слове все согласные звуки твёрдые. В слове не все согласные звуки твёрдые. В слове два слога. В слове три слога.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове все согласные твердые: стройка, желток, цитата В слове не все согласные звуки твердые: удочка, площадка В слове два слога: стройка, желток В слове три слога: удочка, площадка
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