Помагите пожалуста строчно нужно
Қазақ тiлi
Помагите пожалуста строчно нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-"Айран" деген сөзде неше буын бар? -2 буын бар. -қандай? -Ай-ран. -бірінші буын қандай буын? -жуан буын. -екінші буын қандай буын? -жуан буын.
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