Мастер за дом 30 дней, а второй за 45 дней построить дом. За сколько они вместе закончится дом.

Математика
Мастер за дом 30 дней, а второй за 45 дней построить дом. За сколько они вместе закончится дом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/30+1/45)х=1 (3/90+2/90)х=1 5/90 х=1 1/18 х =1 х=18
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