Помогите с татарским пож-ста!!!;с мне задание вопрос : иялек, юнэлэш ,тошем, чыгыш ,урын-вакыт килешндэге исемнэр ничек ясала,жомлэнен кайсы кисэге була? ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК!
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Помогите с татарским пож-ста!!!;с мне задание вопрос : иялек, юнэлэш ,тошем, чыгыш ,урын-вакыт килешндэге исемнэр ничек ясала,жомлэнен кайсы кисэге була? ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Килеше - падеж, тебя спрашивают, как используют падежи и в каком месте предложения они буду стоять будут в окончаниях слов, например: Урын-вакыт килеше: иртедэ (утром) и т.д.
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