Математика2класс углы тупой и острый в квадрате

Математика
Математика2класс углы тупой и острый в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол-это два отрезка исходящих из одной точки!  острый угол- угол который меньше 90градусов!  прямой угол-угол равный 90 градусов!  тупой угол-угол который больше 90 градусов!
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