Методы определения качества овощей??

Технология
Методы определения качества овощей??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спелый овощ или не спелый
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