Мини сочинение о весне с употреблением местоимений 5-6 предложений

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Осенью начинают опадать листья: если видишь на земле жёлтые и красные листочки, значит пришла осень. Начинается сезон дождей, приходится постоянно носить с собой зонтик, чтобы не намокнуть. А ещё становится прохладно, поэтому приходится расставаться с полюбившимися шортами и юбочками. Если пойти в лес и повстречать там зайца, то осенью он будет беленьким, а не сереньким, как летом. День становится короче, уже нельзя гулять допоздна. И, конечно, птицы: с началом осени они улетают в тёплые края, чтобы пережить надвигающуюся зиму,