Між пластинками міститься позитивно заряджена пилинка масою 2*10^-5 г, яка вцей моме??т зрівноважена. Яка за величиною і напрямом електрична стла діє на неї

Физика

Між пластинками міститься позитивно заряджена пилинка масою 2*10^-5 г, яка вцей моме??т зрівноважена. Яка за величиною і напрямом електрична стла діє на неї

Автор: Гость