Між пластинками міститься позитивно заряджена пилинка масою 2*10^-5 г, яка вцей моме??т зрівноважена. Яка за величиною і напрямом електрична стла діє на неї
Физика
Між пластинками міститься позитивно заряджена пилинка масою 2*10^-5 г, яка вцей моме??т зрівноважена. Яка за величиною і напрямом електрична стла діє на неї
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Вот решение задачи))))))
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