Мне нужен отчет на тему "Живая и не Живая природа. Наблюдения за живыми объектами. ??омогите пожалуйста.

Гость: Гость:

К примеру:Живая природа-это вода,дерево,цветы,животные и т.д. К примеру:Не живая природа-это камень,облако,палка и т.д. На блюдение за живыми объектами.К примеру:мы можем видеть как люди сажают семя цветов это семя постяпенно растет,цветок вырастает,цветок получает солнячную инергию,и у цветка начинают цвести другие цветочки,цветок питается водой от дождя,и из 1 цветка получаются Не менее 2-3 цветочков. :3