Помогите разобрать что здесь написано, срочно
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Помогите разобрать что здесь написано, срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
•были разорены сотни тыс.фермеров •в 1930 г.возник ? Совет ?(где знаки вопроса это значит что не могу понять что написано) •начались массовые ? И ? ? # 10 Потому что при ? Режиме государства ? И ? ? Контроля над различными ? Или жизни каждого ? Всего ? В ? ? Средства воздействия Чем смогла,помогла)) Сорян что написала не все,не совсем понятно(
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