Морфологический разбор прилагательного зелено-золотой

Гость: Гость:

I. золотую - прилагательное, обознач. признак предмета (какой?) II. Н.ф.: золотой III. а) постоянные морфол. признаки: относительное (если как материал - золотой браслет) или качественное (золотые листья - имеется ввиду цвет) - зависит от контекста б) непостоянные морф. приз.: - если качественное, то - положительная степень сравнения . - полная форма - ед. число - ж. род - В.п. IV. роль в предложении - определение *что-то там* (какую?) золотую (можно еще волнистой линией подчеркнуть)