Морфологический разбор прилагательного зелено-золотой

Русский язык
Морфологический разбор прилагательного зелено-золотой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
I. золотую - прилагательное, обознач. признак предмета (какой?) II. Н.ф.: золотой III. а) постоянные морфол. признаки: относительное (если как материал - золотой браслет) или качественное (золотые листья - имеется ввиду цвет) - зависит от контекста б) непостоянные морф. приз.:  - если качественное, то - положительная степень сравнения .                                   - полная форма - ед. число - ж. род - В.п. IV. роль в предложении - определение *что-то там* (какую?) золотую (можно еще волнистой линией подчеркнуть)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Как можно увеличить давление газа?
Ответить
Русский язык
Прочитать и записать пословицу л а е з т и о м с а о с б ъ и е р д а а е е т т
Ответить
Математика
Найди десятую и сотую часть. 1м, 1в., 1км, 1дм,1т,
Ответить
Литература
Запишите,какая система летоисчисления существовала: а) в Древнем Египте - __________________ б) в Древнем Риме - ___________________ ( кратко) ...
Ответить
Математика
Концерт юных музыкантов вместо запланированных 3 ч продолжался 13/10 этого времени , так как зрители просили повторить некоторые понравившиеся выст...
Ответить