Морфологический разбор слова "увешаной" пожалуйста помогите
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Морфологический разбор слова "увешаной" пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
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1.Увешанной - прилаг. 2. Н.ф. - увешанный; в ж. р., в т. п., в ед.ч.
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