Мужчины составляют 60% всех работающих на заводе сколько мужчин работает на заводе если всех работающих 2500 человек

Математика

Мужчины составляют 60% всех работающих на заводе сколько мужчин работает на заводе если всех работающих 2500 человек

Автор: Гость