Мужчины составляют 60% всех работающих на заводе сколько мужчин работает на заводе если всех работающих 2500 человек

Математика
Мужчины составляют 60% всех работающих на заводе сколько мужчин работает на заводе если всех работающих 2500 человек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 500 х 60 : 100 =1 500 (Муж) работает на заводе         Ответ: 1 500 мужчин
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