Н.носов Федина задача краткое содержание 5 6 предложений

Гость: Гость:

Главный герой рассказа - Федя Рыбкин. Он пришёл домой с катка. Мамы и сестры не было дома. Федя очень обрадовался, что ему никто не будет мешать делать уроки. Мальчик сел решать задачу по математике, и включил радио. Он слушал песню за песней, и вновь и вновь читал условие задачи и не мог понять о чём она. В итоге он отправился к своему другу Юрию Сорокину, чтобы он ему объяснил эту задачу. К этому рассказу подходит замечательная пословица: Сделал дело - гуляй смело.