На одном садовом участке в 5 раз больше кустов малины, чем на другом. После того как с первого участка пересадили на второй 22 куста, на обоих участках кустов малины стало поровну. Сколько кустов малины было на каждом участке?

Алгебра
На одном садовом участке в 5 раз больше кустов малины, чем на другом. После того как с первого участка пересадили на второй 22 куста, на обоих участках кустов малины стало поровну. Сколько кустов малины было на каждом участке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть кол-во малины на первом участке х(1) а на втором - х(2) Составим систему уравнений [latex] \left \{ {{x(1) -22 = x(2) +22} \atop { x(1) = 5x(2)}} \right \left \{ {{x(1) = x(2) +44} \atop {{x(1) = 5x(2)} }} \right \left \{ {{x(1) = x(2) +44 } \atop {{x(2) +44 = 5x(2)} }} \right [/latex] 4 x(2) = 44 X (2) = 11 X (1) = 55
Гость:
х кустов малины на первом участке 5х кустов малины на втором учатске По условию известно, что после того как с первого участка пересадили на второй 22 куста, на обоих участках кустов малины стало поровну, составим уравнение: 5х - 22 = х + 22 5х - х = 22 + 22 4х = 44 х = 11 11 кустов малины на первом участке 5 * 11 = 55 кустов малины на втором учатске Ответ. 11 и 55 кустов малины на участке.
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