На одном садовом участке в 5 раз больше кустов малины, чем на другом. После того как с первого участка пересадили на второй 22 куста, на обоих участках кустов малины стало поровну. Сколько кустов малины было на каждом участке?

Гость: Гость:

Пусть кол-во малины на первом участке х(1) а на втором - х(2) Составим систему уравнений [latex] \left \{ {{x(1) -22 = x(2) +22} \atop { x(1) = 5x(2)}} \right \left \{ {{x(1) = x(2) +44} \atop {{x(1) = 5x(2)} }} \right \left \{ {{x(1) = x(2) +44 } \atop {{x(2) +44 = 5x(2)} }} \right [/latex] 4 x(2) = 44 X (2) = 11 X (1) = 55