На первом складе хранится 30 ц. красных яблок и 6 ц. зеленых. На втором складе хранит??я 20ц. красных яблок и 4ц. зеленых. На каком складе яблок больше и на сколько?

Математика

На первом складе хранится 30 ц. красных яблок и 6 ц. зеленых. На втором складе хранит??я 20ц. красных яблок и 4ц. зеленых. На каком складе яблок больше и на сколько?

Автор: Гость