На первом складе хранится 30 ц. красных яблок и 6 ц. зеленых. На втором складе хранит??я 20ц. красных яблок и 4ц. зеленых. На каком складе яблок больше и на сколько?
Математика
На первом складе хранится 30 ц. красных яблок и 6 ц. зеленых. На втором складе хранит??я 20ц. красных яблок и 4ц. зеленых. На каком складе яблок больше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30 + 6 = 36 ц яблок на 1 складе2) 20 + 4 = 24 ц яблок на 2 складе3) 36 - 24 = на 12 ц яблок больше на 1 складе.
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