На сколько: 1) число 34725 больше, чем число 28816; 2) число 16546 меньше, чем число 56289?
Математика
На сколько: 1) число 34725 больше, чем число 28816; 2) число 16546 меньше, чем число 56289?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5909 2) 39743 вот мой правильный ответ
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