Помогите написать стихотворения. 1. ......................темницу, ................ девицу,.....................коня,...........................дня. 2. ..................................розы, ................................мой...

Литература
Помогите написать стихотворения. 1. ......................темницу, ................ девицу,.....................коня,...........................дня. 2. ..................................розы, ................................мой, .....................................морозы, ............................рукой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Темную темницу Страж посадил девицу забрал коня, сиди до конца дня. 2) Тёмные розы, милый мой холодные морозы, махнул он рукой!
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