На сколько наименьшее трехзначное число больше чем наибольшее двузначное число

Математика
На сколько наименьшее трехзначное число больше чем наибольшее двузначное число
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На 1 единицу 100-99=1
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