На точечное тело действуют только две противоположно направленные силы.модуль первой силы равен четверти эталона силы.Определите модуль второй силы,если ускорение этого тела в исо равно нулю.
Физика
На точечное тело действуют только две противоположно направленные силы.модуль первой силы равен четверти эталона силы.Определите модуль второй силы,если ускорение этого тела в исо равно нулю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано F1=0.25H a=0 F2-? второй закон Ньютона ma=F1-F2 (в разные стороны, проекция на ось ОХ) 0=F1-F2 F1=F2 по модулю
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