На точечное тело действуют только две противоположно направленные силы.модуль первой силы равен четверти эталона силы.Определите модуль второй силы,если ускорение этого тела в исо равно нулю.

Физика

На точечное тело действуют только две противоположно направленные силы.модуль первой силы равен четверти эталона силы.Определите модуль второй силы,если ускорение этого тела в исо равно нулю.

Автор: Гость