. . . . . . . . . Начертить ломанную с 4 звеньями, проходящую через все 9 точек , показа??ном выше рисунке
Геометрия
. . . . . . . . . Начертить ломанную с 4 звеньями, проходящую через все 9 точек , показа??ном выше рисунке
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