ПОМОГИТЕ!!!!! lt;br /gt;сделать 5 тестов на тему "Золотой век" А.Фет дам 5 баллов

Гость: Гость:

1. Единственным университетом в России до XIX века был а) Казанскийб) Петербургскийв) Московскийг) Харьковский 2. Реформа 1803 года в области образования привела к созданию в каждом губернском городеа) уездного училищаб) гимназиив) приходского училищаг) университета 3. Господствующим направлением в русском искусстве начала XIX века оставался а) сентиментализмб) романтизмв) реализмг) классицизм 4. Представителем сентиментализма в конце XVIII- начале XIX века был а) Н.М.Карамзинб) К.Ф.Рылеевв) А.И.Одоевскийг) В.А.Жуковский 5.Основателем «натуральной школы» ( критического реализма ) в XIX веке являлся а) И.С.Тургеневб) Д.В.Григоровичв) Ф.М.Достоевскийг) Н.В.Гоголь