Надо написать морфологический разбор слова поднимаются
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Надо написать морфологический разбор слова поднимаются
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Гость:
Начальная форма поднимаюсь,глагол,изъявительное наклонение,настоящее время,1 лицо,единственное число,непереходный,несовершенный вид,
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