Когда появился человек разумный?

История
Когда появился человек разумный?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек разумный появился около 40 тысяч лет назад
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