Подскажите пожалуйста, чему учит сказка Погорельского "Черная курица или Подземн??е жители"? Так, просто правила написать. Типа, не пить, не курить)

Литература
Подскажите пожалуйста, чему учит сказка Погорельского "Черная курица или Подземн??е жители"? Так, просто правила написать. Типа, не пить, не курить)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта сказка учит тому что надо ценить своих друзей,и не нужно быть ленивым.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
С любыми 4 словосочетаниями составь сложные предложения коробка с конфетами, субботний вечер,вагонное депо,туманный день,миска каши,теннисный кор...
Ответить
Русский язык
Спиши пословицы. Объясни их значения (устно). Подчеркни имена существительные, противоположные по значению. Определи их род. 1.Труд кормит, а лен...
Ответить
Математика
Система: (x-2)²-y=0 x+y=8 помогите пожалуйста решить ♥
Ответить
Қазақ тiлi
Значение казахского имени мешітбай
Ответить
Русский язык
Игорь выполнил разбор предложений по членам и синтаксический разбор.Проверь,есть ли ошибки в его работе.Если есть,исправь 1.На столе,на полу,на с...
Ответить