Подскажите пожалуйста, чему учит сказка Погорельского "Черная курица или Подземн??е жители"? Так, просто правила написать. Типа, не пить, не курить)
Литература
Подскажите пожалуйста, чему учит сказка Погорельского "Черная курица или Подземн??е жители"? Так, просто правила написать. Типа, не пить, не курить)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта сказка учит тому что надо ценить своих друзей,и не нужно быть ленивым.
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