В каких произведениях встречается образ Моцарта?

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В каких произведениях встречается образ Моцарта?
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Автор: Гость
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Гость:
Пушкин''Моцарт и Сальери''
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