Найдите корень уравнения (2/3 х +7/12) : 6/11=1 5/6
Математика
Найдите корень уравнения (2/3 х +7/12) : 6/11=1 5/6
Ответ(ы):
Гость:
2/3х+7/12=11/6*6/11 2/3х+7/12=1 2/3х=1-7/12 2/3х=5/12 х=5/12:2/3 х=5/12*3/2 х=5/8
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