Тело массой 1 кг свободно падает с высоты 5 м.На какой высоте кинетическая энергия ??ела будет равна его потенциальной энергии?Какой будет скорость на этой высоте
Физика
Тело массой 1 кг свободно падает с высоты 5 м.На какой высоте кинетическая энергия ??ела будет равна его потенциальной энергии?Какой будет скорость на этой высоте
Ответ(ы):
Гость:
Энергия в начале: В полёте: причём по условию По з.с.э
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